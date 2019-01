Incepe anul preolimpic cu o greva generala a angajatilor MTS? Sindicatul ameninta cu boicotarea unor evenimente importante din 2019

"Avem in vedere organizarea unor forme de protest chiar in timpul evenimentelor importante inscrise in agenda aferenta presedintiei UE", transmite sindicatul din MTS.

Sindicatul National Sport si Tineret (SNST) reprezinta peste 3.500 de angajati contractuali si functionari publici din institutiile care au ca domeniu de activitate sportul si tineretul, respectiv Ministerul Tineretului si Sportului, Cluburile Sportive Municipale, Directiile Judetene pentru Sport si Tineret, Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti, Complexurile Sportive Nationale, Casele de Cultura ale Studentilor, Complexul Cultural-Sportiv Studentesc Tei, Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, Institutul National de Cercetare pentru Sport, Muzeul Sportului, Cluburile Sportive Universitare si Federatiile Sportive Nationale.

Sindicatul acuza o discriminare in remunerarea membrilor sai si spune ca 70% dintre acestia primesc inca un salariu net de 1.300 de lei, nu li se platesc zilele lucrate in weekend sau de sarbatori, nu li se platesc sau compenseaza orele suplimentare, nu beneficiaza de sporuri si sunt incadrati necorespunzator. Ultimele actiuni de protest si de avertisment ale membrilor SNTS au avut loc in perioada iulie-august 2018, in fata MTS, dar si in alte locatii din Bucuresti si din tara. Presedintele sindicatului, Andy Nagy, s-a intalnit atunci cu Ioana Bran, ministrul de resort, dar a spus ca "ea are toata deschiderea, nu am nimic cu ministrul, chiar m-a primit de fiecare data, dar intalnirile nu au avut niciun rezultat".

Comunicatul integral al SNST, membru al Blocului National Sindical (BNS), intitulat "Nu vom accepta manipularea: de fapt ne-au luat, nu ne-au dat!"



"Practic, prin aplicarea OUG nr.114/2018 (n.r. - privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene) pentru noi, cei din Sport si Tineret, se mentine discriminarea fata de alte categorii de personal. Presa a preluat o fotografie de la un miting SNST si a facut un articol care suna frumos: <Cresc salariile la MTS. Lefurile in minister si unitatile subordonate, majorate cu 25%>. Cresterea anuntata eronat de presa este, de fapt, majorarea cu un procent de 25%, care se va calcula din diferenta dintre nivelul salarial din 2018 si cel care va fi in 2022, conform grilelor din Legea nr.153/2017.

Toate promisiunile erau ca, incepand cu 1 ianuarie 2019, problemele noastre se vor rezolva. Am crezut si am asteptat, dar ordonanta data de Guvern mentine inechitatile pe care le aratam de mult timp:

- salariile noastre sunt comprimate la 1.300 de lei net pentru aprox.70% din personal, majorarea va fi mica si, din cauza coeficientilor vom avea cele mai mici salarii si in 2022;



- nu este platita munca in zilelele de sambata, duminica si sarbatorile legale (prin specificul activitatii noastre se lucreaza, de regula, sambata si duminica, atunci cand sunt organizate competitii sportive, activitati de tineret, cantonamente, spectacole si concerte);



- nu se acorda sporuri, iar asteptarile noastre au fost spulberate de aceasta OUG nr.114/2018 care ingheata sporurile la nivelul lunii decembrie 2018. Asta inseamna pentru noi, cei care nu aveam, ca nu vom primi nici de acum înainte;



- lipsa de personal a dus la acumularea a sute de mii de ore suplimentare neplatite si necompensate cu timp liber corespunzator. OUG 114 spune ca nici in anul 2019 nu se vor plati orele suplimentare;



- angajatii din sport si tineret nu sunt incadrati si salarizati diferentiat in functie de studii, functii, raspundere, vechime, performanta sau complexitatea muncii lor.



In concluzie, ordonanta adoptata in timpul sarbatorilor, cuprinde masuri de inghetare a drepturilor noastre, in timp ce pentru altii se majoreaza salariile in mod real. Spre exemplu, de la 1 ianuarie 2019, indemnizatiile parlamentarilor si ale membrilor Guvernului se vor majora ca efect al cresterii salariului minim pe economie. Salariul unui ministru va fi mai mare cu 1.890 lei pe luna, iar indemnizatia de baza a unui parlamentar va creste cu 1.620 lei lunar. Alte categorii de bugetari, alesii nostri si numitii lor (persoanele din conducerea ministerelor), reprezinta beneficiarii acestor modificari legislative, cei carora salariul le creste automat, cu fiecare majorare a salariului minim. Este o noua discriminare a noastra fata de ceilalti salariati bugetari, pe care am reclamat-o de la adoptarea legii salarizarii, iar aplicarea eronata mareste si mai mult inechitatile existente.

Sindicatul National Sport si Tineret isi va continua actiunile pentru a atrage atentia guvernantilor asupra nevoilor membrilor nostri si, asa cum am reusit prin intermediul presei sa aratam problemele cu care ne confruntam, am reusit sa sustinem cu succes in Parlament introducerea unor corectii ale salarizarii, vom cere din nou sa se intervina, vom solicita respectarea si aplicarea prevederilor Legii 153 din 2017. Asa cum am precizat si in comunicatele anterioare, in functie de pozitia concreta a MTS fata de revendicarile SNST, privind salarizarea, vom stabili calendarul actiunilor sindicale, alaturi de membrii nostri din tara, calendar care ar putea avea in vedere organizarea unor forme de protest chiar in timpul evenimentelor importante inscrise in agenda aferenta presedintiei UE, pe care Romania o detine in prima parte a anului 2019."