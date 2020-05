Fotbalist celebru, la un pas de a fi EXECUTAT de sotie dupa ce a inselat-o! Detaliile unui caz halucinant

Earl Thomas (31 de ani), unul dintre cei mai cunoscuti si mai bine platiti jucatori de fotbal american, a fost aproape de a-si pierde viata intr-un mod incredibil, dupa ce a fost prins in flagrant de sotie, in compania unor alte femei.

Povestea s-a petrecut luna trecuta, in orasul Austin, politistii fiind nevoiti s-o aresteze pe agresoarea Nina Thomas, acuzata de violare de domiciliu si tentativa de omor.

Folosind aplicatia Snapchat, Nina si-a urmarit sotul si l-a gasit pe Earl Thomas intr-o locuinta inchiriata, complet dezbracat, impreuna cu fratele lui si cu doua dame de companie. Ei bine, femeia inselata a reactionat cum nu se poate mai violent, scotand un pistol Berreta de 9mm pe care l-a indreptat direct spre capul jucatorului echipei Baltimore Ravens.

Conform politistilor, exista chiar si un filmulet facut cu telefonul mobil de una dintre cele doua femei surprinse in incapere, in care se vede cum Nina Thomas tine arma incarcata, cu degetul pe tragaci, la mai putin de 1 metru distanta de sotul infidel.

Intreaga scena s-a produs in toiul noptii, undeva in jurul orei 03.00, fotbalistul reusind in cele din urma sa scape nevatamat si sa puna mana pe pistol. Cand fortele de ordine au ajuns la fata locului, sesizate de vecini, Earl nu scapase inca total de furia sotiei, care il ameninta in continuare, de aceasta data cu un cutit.

Ciudata a fost si reactia ulterioara a lui Earl Thomas. ”Chestii de genul asta se mai intampla. Incercam sa traim cea mai buna viata posibila, dar uneori nu merge conform planului. Suntem in continuare impreuna, imi vad copiii, asa ca rugati-va in continuare pentru noi”, a spus Thomas printr-o postare pe Instagram, lasand de inteles ca a fost iertat de Nina.

Tweet NFL Citeste si: