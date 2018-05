Fiul lui Mirel Radoi e la Academia Barcelonei: "Sper sa nu fie ca mine, doar cu alunecari!" La ce echipa viseaza sa joace

Radoi a ajuns la Barcelona din Dubai. Acolo joaca fotbal fiul lui.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Culmea - fostul capitan din Ghencea nu-si doreste ca baiatul lui sa-i calce pe urme. Denis, fiul lui Radoi, are 14 ani, tine cu Real si Arsenal, dar joaca fotbal la Dubai, la academia Barcelonei.

"Ii place fotbalul, dar eu as vrea sa vad un Gica Popescu, un Ilie Dumitrescu, un Hagi, un Dan Petrescu, n-as vrea sa vad pe Radoi asa care sare numai in alunecari!" a glumit Mirel Radoi.



Radoi l-a refuzat pe Contra si a ramas la nationala de tineret. Romania are meci cu Chile, joi, de la ora 17, la PRO TV.

"Eu cred ca la urmatorul turneu final Romania va fi prezenta si nu spun asta pentru ca sunt prienen cu Cosmin!" a mai spus Radoi.