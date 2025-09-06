Sinner 2025, peste Federer 2006: italianul a devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care joacă toate finalele majore ale unui sezon

Înotătoarea olandeză Sharon van Rouwendaal, dublă campioană olimpică în ape deschise, şi-a anunţat finalul carierei, printr-un mesaj emoţionat pe Instagram, transmite DPA.

''Am ratat aniversări, reuniuni ale familiei, chiar şi înmormântarea bunicii. Timp de 18 ani am trăit într-un tunel.

Mama mi-a spus odată: 'Nu ştiu dacă a meritat'.' Întrebarea mi-a rămas în minte de atunci'', a scris sportiva de 31 de ani, vineri, în reţeaua de socializare, citată de Agerpres.

Lider incontestabil în proba de 10 km ape deschise



Van Rouwendaal a cucerit medaliile de aur în proba de 10 km ape deschise, la Jocurile Olimpice din 2016 şi 2024.

De asemenea, înotătoarea a obţinut patru titluri mondiale şi opt europene.

