Înotătoarea olandeză Sharon van Rouwendaal, dublă campioană olimpică în ape deschise, şi-a anunţat finalul carierei, printr-un mesaj emoţionat pe Instagram, transmite DPA.
''Am ratat aniversări, reuniuni ale familiei, chiar şi înmormântarea bunicii. Timp de 18 ani am trăit într-un tunel.
Mama mi-a spus odată: 'Nu ştiu dacă a meritat'.' Întrebarea mi-a rămas în minte de atunci'', a scris sportiva de 31 de ani, vineri, în reţeaua de socializare, citată de Agerpres.
Lider incontestabil în proba de 10 km ape deschise
Van Rouwendaal a cucerit medaliile de aur în proba de 10 km ape deschise, la Jocurile Olimpice din 2016 şi 2024.
De asemenea, înotătoarea a obţinut patru titluri mondiale şi opt europene.