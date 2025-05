Un mesaj puternic de susținere pentru sportivii paralimpici ai României din partea campionului olimpic de la Paris.



Sâmbăta trecută, David Popovici și antrenorul său, Adrian Rădulescu, i-au invitat la un schimb de experiență pe sportivii Lotului Național de Paraclimbing, aceștia pregătindu-se o zi la bazinul de la Dinamo. La finalul anului trecut, în sala Climb Again din București, un moment simbolic a adus împreună două lumi ale performanței: David Popovici, campionul olimpic la natație, s-a antrenat alături de sportivii din Lotul Național de Paraescaladă. Această întâlnire nu a fost doar o demonstrație de forță și solidaritate, ci și un mesaj clar transmis opiniei publice: sportivii cu dizabilități merită vizibilitate, sprijin și respect egal.

David Popovici: "Am învățat de la acești sportivi"



Schimbul de experiență a pus în lumină determinarea, curajul și spiritul de echipă al acestor adevărați campioni. Întâlnirile au fost mai mult decât un gest simbolic – au fost o declarație puternică despre unitatea lumii sportului și despre nevoia de a sprijini constant performanța sportivilor cu dizabilități. În Lotul Național de Paraescaladă sunt sportivi cu dizabilitate de vedere, dizabilități locomotorii și neuromotorii și amputații de mână și de picior, dar acest lucru nu i-a împiedicat să obțină medalii la cupele și campionatele mondiale de paraclimbing.



David Popovici a declarat la finalul sesiunii de antrenament: „Am învățat enorm de la acești sportivi. Sunt modele de voință, determinare și echilibru mental. Este o onoare să împărtășim același spirit de echipă.”



Lotul Național de Paraescaladă, coordonat de Asociația Climb Again, se află în plin proces de pregătire pentru Jocurile Paralimpice de la Los Angeles, din 2028, cu obiectivul clar de a duce România pe podiumul mondial al paraescaladei.

"Ne dă un impuls fantastic"



Până atunci, sportivii se concentrează pe startul sezonului competițional: Cupa Mondială de Paraescaladă de la Salt Lake City, care va avea loc în perioada 20-21 mai 2025. Această competiție este un pas esențial în drumul spre performanță, iar sportivii români sunt pregătiți să revină acasă cu medalii și încredere.



„Este un sezon important pentru noi. În Salt Lake City vrem să demonstrăm că România are un cuvânt de spus în paraescalada mondială. Iar prezența lui David Popovici și a antrenorului său, Adrian Rădulescu, în antrenamentele noastre ne dă un impuls fantastic!”, a declarat Claudiu Miu, Antrenor Coordonator al Lotului Național de Paraescaladă și Fondatorul Asociației Climb Again.

Despre Climb Again și Lotul Național de Paraescaladă | Asociația Climb Again oferă, de peste 10 ani, copiilor și tinerilor cu dizabilități șansa de a practica escalada ca formă de recuperare, integrare și performanță. În cei peste 10 ani de activitate, Asociația Climb Again a ajutat peste 3000 de copii și tineri cu dizabilități fizice și neuromotorii, oferind peste 170.000 de sesiuni gratuite de escaladă și terapii conexe. România este una dintre puținele țări din lume care are un Lot Național Paralimpic de Escaladă. Sportivii au urcat deja pe podiumuri internaționale și continuă să inspire prin fiecare competiție.