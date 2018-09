Cutremur la Mister Olympia! Cel mai musculos om de pe Planeta in ultimii 7 sau 8 ani a fost detronat! Cum arata cel care l-a invins

Phil Heath, campionul absolut al Mister Olympia in ultimii 7 ani, a pierdut azi-noapte titlul in fata lui Shawn Rhoden. Heath a ratat astefl ocazia de a-l depasi pe Arnold Scwarzenegger (7 titluri) si pe aceea de a-l egala pe legendarul Ronnie Coleman (8).

Pentru Shawn Rhoden este primul titlu Olympia. El s-a ales cu un cec de 400.000 dolari.

La final, Heath si-a felicitat adversarul pe scena, iar ulterior a postat un mesaj video in care multumeste pentru sprijin si anunta ca isi va lua “o vacanta pentru a putea digera infrangerea”

Shawn Rhoden is crowned 2018 Mr. Olympia Champion. Flexatron pulls off a huge upset to dethrone Phil Heath. For full coverage of tonight's action, visit https://t.co/BmQBt3L5wQ pic.twitter.com/FLhEAV9zIX