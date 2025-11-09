FOTO Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”

Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii"
DJ Carey, unul dintre cei mai mari jucători de hurling din istoria Irlandei, a ajuns în fața instanței după ce a pretins că suferă de cancer pentru a obține bani. 

DJ Carey
Fostul campion, în vârstă de 54 de ani, a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, după ce a recunoscut că a înșelat zeci de persoane.

Carrey, dublu campion al Irlandei și multiplu premiat pentru performanțele sale, cerea bani spunând că are nevoie de tratament în Statele Unite. 

Victimele credeau că îl ajută să lupte cu boala, însă poliția a stabilit că fostul sportiv nu fusese niciodată diagnosticat cu cancer și nu fusese tratat în Seattle, așa cum susținea. Mai mult, nu mai călătorise în SUA din 2015.

Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere

Printre cei înșelați se află oameni de afaceri, prieteni, rude și foști colegi. Unul dintre ei este Denis O’Brien, unul dintre cei mai bogați antreprenori din Irlanda, care i-a oferit peste 125.000 de euro, plus cazare și transport. În total, 22 de persoane au fost păgubite cu aproape 400.000 de euro. Doar o mică parte din sumă a fost returnată.

În fața anchetatorilor, Carey a spus că a inventat totul pentru că se afla într-o situație financiară disperată și avea datorii mari. „Am încercat să câștig timp. Nu vedeam altă soluție”, le-ar fi mărturisit polițiștilor.

