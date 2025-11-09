Fostul campion, în vârstă de 54 de ani, a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, după ce a recunoscut că a înșelat zeci de persoane.



Carrey, dublu campion al Irlandei și multiplu premiat pentru performanțele sale, cerea bani spunând că are nevoie de tratament în Statele Unite.



Victimele credeau că îl ajută să lupte cu boala, însă poliția a stabilit că fostul sportiv nu fusese niciodată diagnosticat cu cancer și nu fusese tratat în Seattle, așa cum susținea. Mai mult, nu mai călătorise în SUA din 2015.



Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere

