Cei mai buni doi șahiști ai României au primit wildcard-uri în primele etape ale turneului internațional Grand Chess Tour 2022, fondat de celebrul Garry Kasparov

Organizatorii circuitului internațional de șah Grand Chess Tour, a cărui ediție 2022 va debuta la București, pe 4 mai, anunță șapte wildcard-uri pentru primele două etape din Europa: Superbet Chess Classic România și Superbet Rapid & Blitz Polonia. Printre cei șapte mari maeștri (GM) selectați se află și cei mai buni doi jucători români de șah, potrivit clasamentului FIDE (Federația Internațională de Șah), și anume: Bogdan-Daniel Deac (locul 59 mondial) și Constantin Lupulescu (locul 151 mondial).

Bogdan-Daniel Deac va juca în etapa de la București, iar Constantin Lupulescu la Varșovia. Tot în Polonia au primit wildcard-uri ucrainenii Kirill Shevchenko și Anton Korobov, polonezii Jan-Krzysztof Duda și Radoslaw Wojtaszek, precum și indianul Viswanathan Anand, fost campion mondial.

Începând cu ediția din 2022, Fundația Superbet devine partener strategic al turneului Grand Chess Tour, fondat de cel mai mare jucător de șah al tuturor timpurilor, multiplu campion mondial, Garry Kasparov, împreună cu miliardarul american Rex Sinquefield, supranumit și “mogulul șahului”. Aceasta este cea mai onorantă colaborare internațională a Fundației, care se alătură, astfel, numelor mari care au susținut circuitul de șah GCT în primii săi ani, printre care: Vivendi SA, Saint Louis Chess Club, Tata Steel India, Lohia Foundation sau DeepMind (compania de Artificial Intelligence a Google).

“Suntem extrem de bucuroși că cei mai buni doi șahiști români, Bogdan Deac și Constantin Lupulescu, joacă din nou în acest prestigios turneu care, pentru al treilea an consecutiv, aduce elita șahului mondial la București. Văzând impactul extraordinar avut asupra comunității autohtone de șah și dorind să facem din acest sport o componentă esențială în educația copiilor și tinerilor, din acest an, organizăm turneul și în Polonia, unde Grupul Superbet are operațiuni directe din 2017. Misiunea Grand Chess Tour este de a duce șahul în toate colțurile lumii, iar noi ne propunem să creștem interesul pentru acest sport, care dintre toate sporturile, este poate cel mai strâns legat de performanța socială și profesională a celor ce-l practică”, a declarat președinta Fundației Superbet, Augusta Dragic.

Împreună cu Grand Chess Tour, căreia i se alătură doi sponsori din România, One United Properties și First Bank, Fundația Superbet va organiza două din cele cinci etape ale turneului mondial: cele de la București și Varșovia. Premiile întregului circuit ajung la suma de 1,4 milioane de dolari, din care 350.000 de dolari pentru etapa de șah clasic și 175.000 de dolari pentru cele de șah rapid and blitz. În fiecare etapă ale acestui turneu se înfruntă zece șahiști – aflați printre cei mai buni din lume.

“Toate aceste suporturi organizatorice și financiare fac posibilă îndeplinirea misiunii Grand Chess Tour de a populariza șahul în toate colțurile lumii” , a apreciat și directorul executiv al Grand Chess Tour, Michael Khodarkovsky.

, a apreciat și directorul executiv al Grand Chess Tour, Michael Khodarkovsky. Cele cinci etape ale circuitului Grand Chess Tour sunt următoarele: Superbet Chess Classic Romania (3-15 mai), Superbet Rapid & Blitz Polonia (17-24 mai), SuperUnited Rapid & Blitz Croatia (18-25 iulie), Saint Louis Rapid & Blitz (24-31 august) și ultima etapă, Sinquefield Cup (31 august-13 septembrie), ce va avea loc chiar în Saint Louis (Missouri, USA).

Federația Română de Șah este co-organizator și partener al etapei din România. În prezent, România se situează pe locul 27 din 186 de țări, la nivel mondial, în clasamentul FIDE.

Superbet Chess Classic Romania 3-15 mai 2022

1 Alireza Firouzja Joacă tot turneul FRA 2804 2781

2 Levon Aronian Joacă tot turneul SUA 2785 2776

3 Fabiano Caruana Joacă tot turneul SUA 2781 2793

4 Wesley So Joacă tot turneul SUA 2778 2797

5 Shakhriyar Mamedyarov Joacă tot turneul AZE 2776 2768

6 Ian Nepomniachtchi Joacă tot turneul FIDE 2773 2792

7 Richard Rapport Joacă tot turneul HUN 2762 2775

8 Maxime Vachier-Lagrave Joacă tot turneul FRA 2761 2751

9 Leinier Dominguez Joacă tot turneul SUA 2756 2748

10 Bogdan-Daniel Deac Wildcard ROU 2656 2652

Superbet Rapid & Blitz Polonia 17 - 24 mai, 2022

1 Levon Aronian Joacă tot turneul SUA 2785 2776

2 Fabiano Caruana Joacă tot turneul SUA 2781 2793

3 Wesley So Joacă tot turneul SUA 2778 2797

4 Richard Rapport Joacă tot turneul HUN 2762 2775

5 Kirill Shevchenko Wildcard UKR 2652 2673

6 Viswanathan Anand Wildcard IND 2751 2751

7 Jan-Krzysztof Duda Wildcard POL 2750 2870

8 Anton Korobov Wildcard UKR 2695 2722

9 Radoslaw Wojtaszek Wildcard POL 2694 2710

10 Constantin Lupulescu Wildcard ROU 2622 2638

Despre Bogdan Deac

A obținut titlul de mare maestru internațional la doar 14 ani și 7 luni, devenind la vremea respectivă cel mai tânăr mare maestru din lume. A fost selecționat pentru prima dată în naționala României la numai 14 ani. În iulie 2019 a fost cotat de către FIDE ca fiind al 8-lea junior din lume. Astăzi este cel mai bun șahist al României, cu ELO 2656. La Campionatul European din noiembrie 2021 a reușit a patra cea mai bună performanță ELO la prima masă.

Despre Constantin Lupulescu

Este al doilea cel mai bun șahist al României, la ora actuală, mare maestru internațional, ELO 2622. Multiplu Campion Național al României de seniori, în 2011 a pătruns pentru prima data în Top 100 mondial. A fost egalul campionului mondial, Magnus Carlsen, la Olimpiada de la Baku din 2016, reușind o remiză, iar astfel echipa României a învins naționala Norvegiei. A câștigat puternicul turneu de la Reykjavik în 2019, unde l-a învins pe unul dintre cei mai promițători juniori ai lumii, Alireza Firouzja. S-a născut în Buftea, în 1984, și a fost inițiat în tainele șahului, la doar 8 ani, de către bunicul său.

Prin Fundația Superbet, Grupul Superbet, cel mai mare operator din industria de Betting & Gaming din România, derulează o varietate de programe CSR prin care se implică în viața comunității. Fundația promovează educația, performanta, valorile culturale și susține realizarea unor acțiuni și materiale (cărți, filme, programe culturale etc.) care contribuie la educație, informare corectă sau la dezvoltarea unor abilități. Pe lângă implicarea în promovarea șahului, este și partener strategic al Federației Române de Șah din 2019. Printre proiectele notabile figurează cele dedicate sănătății (#pariempebine, Race for Cure), cât și cele culturale, de susținere a revistei Dilema Veche, a revistei Știință & Tehnică sau a publicației bilunare de business New Money.

Despre turneul Grand Chess Tour (GCT)

GCT este un circuit internațional care aliniază cei mai buni jucători de șah ai lumii. Legendarul Garry Kasparov, unul dintre cei mai mari “ambasadori” ai șahului, la nivel global, a inspirat înființarea Grand Chess Tour și, totodată, a contribuit la consolidarea parteneriatului dintre organizatori.