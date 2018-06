Cea mai scumpa echipa din istoria sportului! Tocmai a fost aprobata vanzarea cu 2.2 miliarde de dolari

Cel care a cumparat echipa era in tinerete atat de sarac incat nu si-a permis un bilet la meci pana la varsta de 25 de ani!

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Profitand de o perioada mai calma in NFL, m-am gandit sa ne aruncam o privire catre un eveniment petrecut saptamana trecuta.

Pe 22 mai, in cadrul intalnirii anuale a proprietarilor de echipe, s-a votat in unanimitate trecerea echipei din Charlotte de la Jerry Richardson catre David Tepper (potrivit Forbes, averea lui ridicandu-se la 11 miliarde USD) pentru suma de 2.275 miliarde USD (din care 2.2 miliarde vor fi achitate cash). Precedenta vanzare a unei echipe din NFL a avut loc in 2014, atunci cand Terry Pegula a cumparat Buffalo Bills pentru suma de 1.4 miliarde USD.

Sa incepem cu inceputul.

Prin 1987 Jerry (fost wide reciver la Baltimore Colts, actuala Indianapolis Colts) a inceput demersurile pentru infiintarea unei echipe care urma sa reprezinte statul Carolina de Nord. Abia in 2003 s-a decis alocarea unui loc in NFC (National Football Conference) catre Jerry Richardson, devenind astfel proprietarul celei de-a 29-a francize de NFL.

Pentru a echilibra structura competitionala, NFL aloca un loc suplimentar lui Jacksonville Jaguras (in American Football Conference). Ambele echipe urmau sa debuteze in 1995.

Costul intregului proiect a fost de 140 milioane USD.

Citeste continuarea pe IonAlexandru.ro