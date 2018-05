"Ce cauta asta aici?!" Aparitie surpriza la petrecerea de TITLU a lui Man City! Un jucator de la ALTA ECHIPA a venit dupa medalie

Pep Guardiola a fost criticat chiar de fanii lui Manchester City la ultimul meci al echipei pe propriul teren din acest sezon!

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Manchester City si-a asigurat matematic titlul de cateva saptamani insa duminica a avut loc petrecerea pe Ettihad. Pep Guardiola si jucatorii echipei au primit trofeul si medaliile de campioni! Guardiola a primit insa critici la finalul partidei cu Huddersfield, scor 0-0.

Nu scorul i-a deranjat pe fanii lui Man City ci faptul ca Pep Guardiola a decis sa nu il introduca pe teren pe tanarul Phil Foden, cel care avea 4 partide in acest sezon. Conform regulamentului Premier League, Foden nu a primit medalie pentru ca nu a ajuns la 5 partide pentru City, iar Guardiola a decis in finalul meciului sa-l introduca pe Bernardo Silva pe teren desi Foden fusese si el scos la incalzire.

Daca Foden nu a primit medalia de campion, aceasta a ajuns la un jucator de la ... Everton! "Ce cauta asta aici?" au spus la unison fanii lui Manchester City dupa ce au vazut ca Eliaquim Mangala este la petrecerea lui Man City, desi fundasul francez a fost imprumutat in iarna la Everton! Acesta a prins insa in startul sezonului 9 partide in tricoul lui Man City si a fost eligibil pentru a primit medalia de campion.