CAMPIONATUL NATIONAL DE DRIFT este sambata, 12 octombrie, in direct la PRO X | E nebun dupa masini si a invatat sa conduca de la bunicul lui! Omul are un bolid de 500 de cai si face praf cauciucurile la drift

Razvan Stan lucreaza de cinci ani la masina de concurs. Ca sa nu-l ia durerea de cap, a incetat sa mai tina socoteala banilor bagati in masina. A numarat pana la 60 de mii de euro.

"Nu se termina niciodata munca la o astfel de masina, tot timpul e ceva de facut. Sunt nopti, luni in care am petrecut nopti si zile in garaj", a spus Razvan Stan.

Inspirat din filmele cu intreceri de masini, tanarul concureaza de zece ani la cursele de drift.

"E un sentiment de frica combinat cu adrenalina si cireasa de pe tort e placerea", a mai spus Razvan Stan