Antrenorul unei campioane olimpice, suspendat pe viață pentru „comportament sexual indadecvat”

Toni Minichiello, fostul antrenor al campioanei olimpice Jessica Ennis-Hill, a fost suspendat pe viață de Federația Britanică pentru „comportament sexual inadecvat”.

Toni Minichiello, care a antrenat-o în special pe atleta Jessica Ennis-Hill, campioană olimpică la Londra în 2012, a fost interzis pe viață să mai profeseze după ce un comitet de disciplină, numit de Federația Britanică, l-a găsit vinovat de „comportament sexual inadecvat”.

Minichiello fusese suspendat provizoriu în urmă cu un an, în urma plângerilor mai multor sportive. Comisia de disciplină a considerat că antrenorul s-a făcut vinovat în special de agresiune sexuală, intimidare, violență psihologică și nu a respectat intimitatea atleților prin anchetele sale intruzive și comentariile despre viața lor personală.

„Acestea sunt încălcări grave ale încrederii din partea lui Minichiello, care au avut consecințe grave asupra sănătății mintale și bunăstării mintale a sportivilor aflați în grija lui”, a declarat marți Federația Britanică într-un comunicat.

