Echipa formată din marele maestru David Gavrilescu, student la Facultatea de Relații Internaționale, și Maestrul internațional Samuel-Timotei Ghimpu, student la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, s-a clasat pe locul 2 atât la șah rapid, cât și la șah blitz. Cei doi au condus în clasament până la penultima rundă, fiind foarte aproape de medaliile de aur.

Gavrilescu (22 de ani) este cel mai tânăr mare maestru din România. El este campionul național en-titre la șah clasic, categoria Open (seniori), performanță obținută la începutul acestui an.

La competiție a participat și marele maestru armean Shant Sargsyan, aflat în top 30 jucători din Europa și în top 70 mondial.

Din lotul care a reprezentat România la acest Campionat European au mai făcut parte Alessia-Mihaela Ciolacu, studentă a Facultății de Management, și Alexandra Ioana Pătru, de la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

Tipurile de șah diferă prin cât timp ai la dispoziție pe ceasul de joc. La șahul clasic (șahul lung), o partidă durează în jur de o oră și jumătate pe ceas. Șahul rapid este al doilea din acest punct de vedere. La ambele, jucătorii primesc un increment la fiecare mutare. La șahul clasic, primesc 30 de secunde după fiecare mutare, iar la șahul rapid, primesc cam 10 secunde. O partidă de șah rapid ajunge undeva la 15-20 de minute. Șahul blitz se joacă foarte repede: o partidă durează între 3 și 5 minute pe ceas.

„Am arătat din nou că ASE performează nu doar în plan academic, ci și sportiv, studenții noștri demonstrând că excelența poate fi atinsă pe mai multe fronturi. Cele două medalii de argint confirmă forța și ambiția echipei noastre. Suntem mândri de modul în care au reprezentat universitatea și România la cel mai înalt nivel”, a transmis Adrian Iacobini, Directorul Clubului Sportiv Universitar ASE București.

