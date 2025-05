Medaliat cu bronz la Europenele de juniori de anul trecut, de la Vilnius, Alex Constantinescu are ca idol un reprezentant al unui sport care nu are mare legătură cu înotul: fotbalul.

El îl urmărește de mic pe Leo Messi, de la care s-a inspirat chiar și în carieră. Înotătorul care a fost campion mondial și european cu ștafeta de juniori a României este fan al starului argentinian, pe care-l alege în toate echipele pe care și le face când se joacă FIFA.

A învățat de la Messi cum să cucerească medalii. "Încerc să iau mentalitatea de la el"

„Counter-Strike, FIFA, cam asta mă joc acum. Când eram mic mă jucam Fortnite, e fiecare etapă a vieții cu câte un joc. La FIFA, jucătorul preferat e Messi, clar. Messi de departe”, spune pentru sportsnet Alex Constantinescu, component al lotului național de natație.

Alex l-a avut dintotdeauna ca idol pe Lionel Messi. El ar vrea, dacă ar putea, să ia de la jucătorul argentinian nu talentul la fotbal, ci mentalitatea. „Sunt fan Messi de când mă uit la fotbal, mi se pare că are o atitudine și o mentalitate foarte bună. Încerc să iau mentalitatea, pentru că deși nu are cel mai bun fizic, nu e cel mai înalt jucător, se vede de departe că are niște lucruri pe care nu le au toți jucătorii și că poate să fie unul dintre cei mai buni din istorie” – Alex Constantinescu, component al lotului național de natație.

Cu ochiul specialistului, Alex l-a analizat pe fotbalist și din postura de eventual concurent la înot.

„Nu știu ce să zic. Cu atitudinea pe care o are cred că s-ar descurca, dar e mic de înălțime, fizic nu prea-i atât de bine, deci probabil că nu, dar nu știu”, încheie Alex.