La Poveștile Sport.ro, emisiune moderată de Andru Nenciu, Alex Constantinescu a făcut o incursiune în cariera sa de la juniori până la concursurile Masters.

Alex Constantinescu e un personaj atipic. La 65 de ani, merge la sală și se antrenează zi de zi, mânat de dragostea pentru judo, arte marțiale, box sau kempo.

Sportivul bucureștean și-a întreținut pasiunea pentru sporturile de contact până la o vârstă apreciabilă și consideră că o zi fără antrenamente e aproape o zi pierdută.

A început cu judo, la începutul anilor '70, a fost campion național de juniori, dar apoi a ghinionul i-a estompat cariera. O accidentare grea l-a făcut să se retragă.

Alex Constantinescu la Poveștile Sport.ro: "Nici nu exista tatami când m-am apucat de judo, erau saltele din cânepă"

Invitat la Poveștile Sport.ro, Alex Constantinesc a istorisit timp de jumătate de oră momentele esențiale ale carierei și, prin vorbele sale, a dat un exemplu că se poate face sport și în cadru organizat la orice vârstă.

"Am începu judo la vârsta de 10 ani, eram în parcarea blocului. În 70-71, abia se constituise federația de judo. Din pură curiozitate, am început judo, nici nu știam ce înseamnă judo. Antrenorul meu a fost foarte drăguț cu mine, de la început am simțit că va fi o legăură între noi.

Nu exista tatami, nu exista echipamentul de azi. Era echipamentul vechi, saltele vechi din cânepă. Împrumutam kimonoul de la unul la celălalt, kimonourile erau din prelată, lucruri simple. Atunci nu existau kimonouri de firmă.

Primul kimono original l-am avut după ce am devenit campion național la copii și juniori.

La început nici n-am știut ce se întâmplă, am început să mă descopăr pe mine, să fac sport. Văzând și colegii mai mari din sală cum luptă, cum se antrenează, m-a atras pentru că antrenorul a știut să ne inspire dragostea pentru judo", a declarat Alex Constantinescu, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

O accidentare la coloana vertebrală, pe la vârsta de 26 de ani, i-a strivit cariera la seniori și pe plan profesionist. A continuat însă să-și urmeze visul și să practice la amatori, iar apoi la veterani.

"Șase luni am stat în recuperare, am regretat foarte mult, eram privit ca o viitoare tânără speranță a judoului românesc. M-am resemnat cu greu", a mai spus Alex Constantinescu, la Poveștile Sport.ro.

Întreaga poveste a campionului de la veterani o puteți vedea în clipul de mai sus.