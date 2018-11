"A avut un inger pe umar! A intrat in zid ca o racheta" A fost operata timp de 7 ore dupa accidentul la 276km/h! Care este starea lui Sophia Florsch

Formula 3 a avut unul dintre cele mai grave accidente in weekend.

Pilotul german, Sophia Florsch, si-a fracturat coloana dupa ce s-a izbit de un zid in timpul cursei Macau Grand Prix care a avut loc in weekend. "A fost ca o racheta! Faptul ca a supravietuit e incredibil. Estimam ca avea o viteza de 276km/h in momentul accidentului" a declarat Frits van Amersfoort, patronul Van Amersfoort Racing, echipa pentru care concureaza nemtoaica de 17 ani.

In interviul pentru BBC, Van Amersfoot a descris ce s-a intamplat in "cele mai groaznice 20 de minute din viata mea" imediat dupa accident. "Am primit cateva vesti de pe retelele de socializare in urma accidentului, dar cand am vazut imaginile ne-am gandit la ce era mai rau.



A trecut ceva timp pana cand ne-au fost oferite informatii despre starea de sanatate a Sophiei. Nu cred ca am mai vazut vreodata asa ceva. Nu pot sa spun ca am vazut toate accidentele ce au avut loc vreodata, dar e cu siguranta unul dintre cele mai groaznice.



Am avut noroc ca a zburat pentru ca a trecut peste bariera. Daca lovea bariera, era mult mai rau" a mai spus Van Amersfoot. FIA a anuntat ca a lansat o investigatie in urma accidentului. Sophia a fost operata mai bine de 7 ore dupa fractura la coloana vertebrala, viata ei nefiind in pericol.

ATENTIE, URMEAZA IMAGINI SOCANTE