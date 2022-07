Catalanii încearcă să se întărească înaintea noului sezon, pentru a ataca titlul în La Liga și UEFA Champions League. În afara polonezului venit de la Bayern, echipa lui Xavi i-a adus pe Camp Nou pe Franck Kessie, Andreas Christensen și Raphinha.

Potrivit ultimelor informații, Barcelona se interesează de Victor Moses (31 de ani), de la Spartak Moscova. Internaționalul nigerian, fost la Chelsea, Liverpool sau Inter, se pliază planului tactic al lui Xavi, care îl vrea în Catalonia.

Răspunsul celor de la Spartak Moscova a venit pe rețelele de socializare și a fost unul „crunt” pentru Barcelona. Rușii au luat în derâdere ingineriile financiare prin care catalanii transferă pe bandă rulantă, folosind o memă cu The Homelander, super-erou din seria de benzi desenate „The Boys”.

„Noi, când Barcelona vrea să-l cumpere pe Moses folosind bani imaginari, cu plăți structurate până în 2438”, au scris cei de la Spartak Moscova. În câteva ore, reacția rușilor a primit circa 75 de mii de aprecieri și nouă mii de share-uri.

Us when Barcelona wants to buy Moses using imaginary money with payments structured till 2438: pic.twitter.com/26p6lH5vp4