Vinicius Jr. i-a dat mesaj să vină la Real Madrid: "I-am zis că e cel mai bun club din lume"

După nouă etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei, formația dirijată de Carlo Ancelotti se situează în vârful clasamentului cu 24 de puncte, la două lungimi de Girona (locul doi) și la trei de FC Barcelona (locul trei). În consecință, Real Madrid a obținut opt victorii și un singur eșec până acum.

În perioada de mercato recent încheiată, Real Madrid l-a adus la echipă pe Jude Bellingham, care s-a dovedit a fi un star pe „Santiago Bernabeu”. Galacticii au plătit 103 milioane de euro pentru serviciile englezului, moment în care Transfermarkt îl aprecia la 120 de milione de euro.

Vinicius Jr., unul dintre jucătorii de bază ai lui „Don Carlo”, a dezvăluit că i-a dat mesaj lui Jude Bellingham, chiar dacă nu îl cunoștea. Brazilianul a precizat că la fel a făcut și cu Camavinga, căruia i-a spus că Real Madrid e cel mai bun club din lume.

„Nu-l cunoșteam pe Bellingham, dar știam că alte echipe îl doresc, așa că i-am dat mesaj. La fel am făcut și cu Camavinga: să vorbesc cu el luni și să-i spun că Real e cel mai bun club din lume. Dacă pot ajuta cu ceva, o voi face”, a spus Vinicius Jr., citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???? Vinicius: “I didn’t know Bellingham but I knew that other teams wanted him so I texted him…”.

“I did the same as I did with Camavinga: texting for months and telling Real is the best club in the world”.

“Juni Calafat knows that if I can help him, I will”, told L’Équipe. pic.twitter.com/zEcLg4hUnG