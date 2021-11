Vinicius, declarație de dragoste pentru Real Madrid. Nu evită să vorbească despre contract + cine e idolul său

Atacantul lateral al lui Real Madrid a punctat de 9 ori în 14 meciuri jucate în acest sezon. Adus în 2018, de la Flamengo, în schimbul a 45 de milioane de euro, Vinicius și-a arătat dragostea față de Real.

Vinicius e sincer

"Cei de la club nu mi-au spus nimic, dar sunt foarte liniștit pentru că mai este mult timp. Sigur că vreau să îmi prelungesc contractul și să rămân aici mult timp, dar sunt OK, totul va veni la momentul potrivit. Am contract aici de când aveam 18 ani. Nu-mi pasă când o să semnez unul nou, cât voi primi, ceea ce contează este satisfacția de a fi la cel mai bun club din lume.

Nu am avut niciodată un idol, dar l-am urmat foarte mult pe Neymar, care mi-a fost un model. Am fost mereu de la Real Madrid. Real Madrid a fost clubul care mi-a oferit cei mai puțini bani, dar faptul că au crezut în mine și mi-au oferit cel mai bun proiect a contat.

Cel mai important lucru este să fiu aici și să mă bucur de sprijinul fanilor. Vreau să fiu aici pentru o lungă perioadă de timp și acesta este cel mai important lucru. Vreau să câștig multe titluri pentru acest club atât de mare, este important pentru cariera mea.

Vinicius, despre Carlo Ancelotti

Am muncit din greu și am încrederea antrenorului, a staff-ului, a jucătorilor, a președintelui și a întregului club. Sunt fericit pentru că în fiecare zi ajut din ce în ce mai mult clubul

Ancelotti ne dă încredere tuturor, mie, lui Rodrygo, lui Camavinga, lui Fede, știe cum să ne motiveze pentru a putea ajuta clubul cât mai repede. De la toți antrenorii am învățat foarte multe.

Am debutat la 16 ani și la 18 ani am fost la Madrid, nu am simțit o presiune atât de mare fiind un jucător atât de tânăr. Nu am dat niciodată importanță la ceea ce au spus cei din exterior. Nu sunt cel mai bun din lume, chiar dacă sunt într-un moment bun. Îi ascult pe oamenii clubului, sunt cu ei zi de zi.

Vinicius, om-orchestră

Este al patrulea meu sezon la Madrid și e normal să fi câștigat aprecierea grupului, e important să mențin un nivel ridicat, deși într-un sezon sunt mereu suișuri și coborâșuri. Încerc să marchez în toate meciurile pe care le joc, dar întotdeauna nu se poate și muncesc să particip la goluri, să contribui la ele", a spus Vinicius, pentru Mundo Deportivo.

Cu un salariu de 3.2 milioane de euro, Vinicius este unul dintre cei mai prost plătiți jucători din lotul lui Real Madrid. A adunat 132 de meciuri pentru Real și a marcat de 23 de ori. Actualul său contract expiră în 2025.