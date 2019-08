VIDEO | Barcelona a umilit-o pe Napoli! Chiriches a fost titular in dezastrul cu 0-4: Griezmann a marcat primul sau gol pentru catalani

Barcelona a castigat si al doilea meci amical cu Napoli, scor 4-0.

Barcelona castigase si prima partida de pregatire cu Napoli, pe 8 august, scor 2-1. Luis Suarez a reusit o dubla in meciul al doilea, Dembele si Griezmann au mai marcat. Pentru Griezmann a fost primul gol in tricoul Barcelonei. Francezul a fost in aceasta vara de la Atletico Madrid.

Vlad Chiriches a fost titular pentru Napoli, dar a fost schimbat la pauza.