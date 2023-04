Unde joacă azi cel mai tânăr marcator al FCSB-ului în Europa, pe care Mihai Stoica îl compara cu Cristiano Ronaldo

Pe 2 august 2006, Răzvan Ochiroșii marca în poarta celor de la Gorica, în al doilea tur preliminar din Champions League, și devenea astfel cel mai tânăr marcator în Europa al celor de la FCSB. Ochiroșii avea doar 17 ani și patru luni și transforma penalty-ul obținut de israelianul Klemi Saban.

FCSB câștiga cu 3-0 pe Arena Națională, iar puștiul născut la Galați se anunța un viitor mare fotbalist. „Ochiroșii seamănă cu Cristiano Ronaldo, are exact profilul portughezului. Are viteză și e foarte tehnic”, spunea Mihai Stoica, cel care îl adusese de la Oțelul în toamna lui 2005.

La 34 de ani, Răzvan Ochiroșii joacă la SD Tarazona

Ajuns la 34 de ani, Răzvan Ochiroșii nu a confirmat așteptările. Din 2013, jucătorul de bandă stângă evoluează în Spania, unde a fost legitimat la diverse echipe de ligi inferioare. Din ianuarie 2023, gălățeanul a ajuns la SD Tarazona, un club de liga a patra, din provincia Zaragoza.

Înainte să ajungă la Tarazona, Ochiroșii a mai evoluat în acest sezon pentru Deportivo Xerez, tot din a patra divizie. A început ca titular acolo, însă în ultimele partide pierduse primul 11. Pe fondul rezultatelor slabe ale echipei, românul și-a reziliat contractul cu Xerez la finalul lunii noiembrie.

La noua sa formație, Răzvan Ochiroșii a adunat până acum zece apariții și a marcat un gol. „Se remarcă prin controlul balonului, disciplina tactică și prin jocul aerian bun” este descrierea pe care site-ul celor de la SD Tarazona i-o face românului.

În Spania, gălățeanul a avut cea mai de succes perioadă la Alcorcón, alături de care a jucat în Segunda División, în sezonul 2015/ 2016. A mai trecut pe la formații obscure, precum Guijuelo, Marbella, Unionistas de Salamanca sau Montijo.

12 selecții pentru naționala U21 a României a adunat Ochiroșii.

1 titlu și 1 Supercupă a cucerit cu FCSB, ambele în 2006.

Drumul cu probleme de la FCSB în ligile inferioare din Spania

Când a ajuns la FCSB, Ochiroșii avea încredere că se va impune la prima echipă. „Mă voi lupta cu Boștină pentru titularizare și voi reuși, cu siguranță. Nu-l văd bine pe Gabi, e în pericol”, declara puștiul, într-un interviu pentru Libertatea. Tot în acea perioadă, și-a cumpărat un autoturism Infiniti FX35, cu 20.000 de euro, chiar dacă nu avea permis de conducere.

După ce a marcat cu Gorica, Ochiroșii a primit și alte șanse din partea antrenorului Olăroiu. A înscris în poarta Rapidului, într-un 3-2 pe Giulești, și au apărut zvonuri că e dorit în Serie A. Odată cu venirea lui Gică Hagi, gălățeanul a pierdut echipa și a fost trimis împrumut la Gloria Buzău, unde a început căderea sa. A jucat rar și a suferit apoi o accidentare gravă, care l-a ținut pe tușă jumătate de an.

După ce a revenit pe teren, n-a mai confirmat și a prins puține minute la FCSB, indiferent că pe banca bucureștenilor au fost Lăcătuș, Stoichiță sau Bergodi. În 2010, FCSB l-a trimis definitiv la Oțelul Galați, ca monedă de schimb pentru bulgarul Zhivko Zhelev.

În primă fază, părea că Ochiroșii își recapătă forma de altădată, doar că în sezonul în care Oțelul a luat titlul a jucat extrem de puțin sub comanda lui Dorinel Munteanu. Au urmat împrumuturi la Săgeata Năvodari, Prahova Tomșani și Fuenlabrada, în liga a treia spaniolă, unde antrenor era Cosmin Contra.

„Regret că în anumite momente nu am dat tot ce am avut mai bun și că nu am tratat fotbalul cu maximă seriozitate. Când încerci să păcălești fotbalul, te păcălește și el pe tine”, spunea Ochiroșii într-un interviu pentru tikitaka.ro.