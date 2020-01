Transformarea INCREDIBILA a acestei femei! A platit zeci de mii de euro pentru a avea o noua fata si un nou corp! Cum arata inainte si cum arata acum

O femeie de 40 ani a investit o multime de bani in operatii estetice.

Mala Rodriguez, o cantaratea in varsta de 40 de ani din Spania, a investit 12 mii de euro in operatii estetice pentru a-si schimba complet infatisarea. Dupa 20 de ani de cariera in industria muzicala, Mala Rodriguez a considerat ca este timpul pentru o schimbare radicala. Aceasta a fost prezenta la gala Oden Awards, iar cei prezenti au observat o transformare aproape completa la aceasta.

Femeia a suferit interventii chirurgicale la fata si la corp, i-a fost inflitrat botox si silicoane, a suferit un tratament de remodalare faciala, iar toate aceste interventii s-au ridicat la suma de 12 mii de euro.

