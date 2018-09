Transfer total neasteptat la Real Madrid! S-a aflat deja primul jucator care va semna in iarna

Real Madrid este aproape sa aduca gratis un jucator.

Spaniolii de la Marca anunta ca Real Madrid este aproape de a-l aduce pe Hector Herrera de la FC Porto. Julen Lopetegui s-a intalnit cu jucatorul in vacanta pe care a avut-o in Portugalia si l-a convins sa vina la Real Madrid, anunta Marca.

Mijlocasul mexican de 28 de ani mai are contract pana in vara lui 2019 cu FC Porto si nu vrea sa si-l prelungeasca. Astfel, el va putea negocia din iarna cu orice club si sa vina gratis vara viitoare. Herrera are o clauza de 40 de milioane de euro, insa Real prefera sa astepte ca jucatorul sa devina liber de contract.

Herrera a impresionat la Cupa Mondiala mai ales in victoria fantastica a Mexicului in fata campioanei mondiale din 2014, Germania, scor 1-0. Herrera joaca la Porto din 2013, echipa care a platit 8 milioane de euro pentru a-l aduce. Herrera ar urma sa-i ia locul lui Kovacic, imprumutat momentan la Chelsea. De Herrera s-au interesat si Inter, si AS Roma.