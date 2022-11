Fotbalistul de la FC Barcelona care își dorește să se retragă la gruparea catalană: „Vreau să fac asta aici!”

Jordi Alba se află la FC Barcelona din 2012, când gruparea catalană l-a achiziționat pe fundașul stânga pentru 14 milioane de euro, moment în care cota sa pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, nu depășea 10 milioane de euro. Acum, spaniolul valoerază 5 milioane de euro, însă în 2018 a avut o cotă de 70 milioane.

Fundașul a vorbit despre cariera sa, evidențiind faptul că nu a fost vorba niciodată să plece de la FC Barcelona și că își dorește să se retragă la formația catalană. Totodată, Jordi Alba a rupt zvonurile cu privire la faptul că a primit oferte de la Inter sau de la orice altă echipă.

„Nu am primit niciodată oferte de la Inter sau de la orice alt club. Am vrut dintotdeauna să rămân la Barac. Vreau să mă retrag aici. Dar, dacă simt că nu mai sunt de nivelul echipei, voi fi primul care voi pleca”, a spus Jordi Alba pentru Mundo Deportivo, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, într-o postare pe Twitter.

Jordi Alba: “I’ve never received any proposal from Inter or any other club. I always wanted to stay at Barça”, tells MD. ???????? #FCB

“I want to stay and retire here. But I’ll be the first person to leave the day I believe I no longer have the quality that this club needs”. pic.twitter.com/vUn2FtzT3r