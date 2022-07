Se întoarce în La Liga? Cristiano Ronaldo ar fi ajuns la o înțelegere cu o mare rivală a lui Real Madrid

Presa internațională a scris că starul portughez este nemulțumit de faptul că va rata în premieră prezența în grupele Ligii Campionilor, dar și din cauza campaniei modeste de transferuri de a lui Manchester United.

Presa internațională a prezentat o listă lungă a echipelor care ar fi fost interesate de Cristiano Ronaldo însă, rând pe rând, fiecare dintre acestea ar fi renunțat de a-l aduce pe fotbalistul de 37 de ani.

După refuzurile lui Chelsea, PSG sau Bayern Munchen, starul portughez pare să fi găsit soluția salvatoare în Spania, la Atletico Madrid.

Publicația AS anunță că Ronaldo ar fi ajuns la o înțelegere de principiu cu Diego Simeone și ar urma să plece la Atletico Madrid, marea rivală a galacticilor, unde portughezul a scris istorie.

Cristiano Ronaldo reportedly set to join Atletico Madrid as he 'convinces' Diego Simeone to sign him ✍️ pic.twitter.com/0FGhls3IS5