Noi detalii despre situația lui Cristiano Ronaldo după anunțul că ar vrea să plece de la Manchester United

Presa britanică a scris că superstarul portughez le-ar fi transmis oficialilor de pe Old Trafford că își dorește să plece de la echipă, în special dacă va primi o ofertă satisfăcătoare din punct de vedere financiar. Ronaldo a revenit la United în urmă cu un an, însă nu a fost mulțumit de parcursul echipei din sezonul trecut.

În ciuda faptului că atacantul a fost golgheterul echipei, Manchester United nu a reușit să câștige niciun trofeu și nici nu s-a clasat pe o poziție care să îi asigure prezența în Champions League. Ronaldo nu a fost deloc încântat de desfășurarea lucrurilor, luând în calcul posibilitatea unei plecări.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano, specialist în transferuri, a vorbit despre situația lui Cristiano Ronaldo, oferind noi detalii. Conform acestuia, în ciuda faptului că portughezul îl place pe Erik ten Hag, noul antrenor, Ronaldo își dorea noi transferuri la echipă.

Oficialii lui United nu sunt dispuși însă să îl vândă pe Cristiano Ronaldo, dorind ca portughezul să rămână la echipă. Cu toate astea, agentul său, Jorge Mendes, va încerca să discute cu alte cluburi un posibil transfer, conform italianului, iar clubul care nu s-a arătat interesat este Paris Saint-Germain.

