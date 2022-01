Ruptură totală între Dembele și Barcelona! Ce scuză a inventat jucătorul pentru a nu se prezenta la antrenament 

Contractul lui Ousmane Dembele (24 ani) cu FC Barcelona expiră în vara lui 2022, iar până acum, cele două părți nu au ajuns la un acord. Chiar dacă la venirea pe Camp Nou Xavi a afirmat că se bazează pe atacantul francez pentru redresarea echipei, jucătorul nu ține cont de situația dificilă în care se află clubul catalan.

Pentru prelungirea angajamentului, Moussa Sissoko cere o mărire de salariu pentru Dembele, care să se ridice la 40 de milioane de euro anual, și un bonus de 20 de milioane de euro atât pentru jucător, cât și pentru agent. Sumă pe care Joan Laporta nu este dispus să o achite pentru a-și securiza serviciile francezului, așa că ia în calcul varianta de a-l vinde încă din această iarnă.

Xavi a luat atitudine iar în ultimul meci, cu Alaves, 1-0, l-a exclus pe Ousmane Dembele din lot. Iar replica francezul nu a întârziat să apară. La nici 12 ore după ce antrenorul nu a mizat pe serviciile sale, extrema nu a dorit să se prezinte la antrenament și a invocat că are dureri stomacale. În cele din urmă a fost forțat de medicii Barcelonei să se prezinte la ședința de pregătire, conform publicației spaniole AS.

Răspunsul lui Dembele pentru criticile venite

„Sunt patru ani de când citesc lucruri despre mine, la care nu am răspuns. Sunt patru ani de când apar tot felul de zvonuri despre mine. Sunt patru ani de când se vorbește despre mine, de când se minte cu un singur scop, de a mă distruge. Sunt patru ani de când am evitat să răspund, să nu mă justific niciodată. Am greșit? Cu siguranță.

Începând de azi, s-a terminat. Voi răspunde sincer, fără a ceda în fața niciunui șantaj. Am 24 de ani și, la fel ca orice om, am defecte, imperfecțiuni. Am trecut prin momente dificile, accidentări, am avut COVID-19. Fără nici măcar un antrenament, antrenorul m-a solicitat și eu am respectat tot ce mi-a cerut, fără a mă opune.

Am dat totul pe teren așa cum am făcut-o mereu pentru că fotbalul este pasiunea mea. Sunt conștient că am avut norocul să am cea mai frumoasă meserie din lume.

Mesajul meu este transparent. Nu dau voie nimănui să se gândească la faptul că nu sunt implicat în proiectul sportiv. Nu dau voie nimănui să îmi atribuie dorințe pe care niciodată nu le-am avut. Nu dau voie nimănui să vorbească în locul meu sau în locul impresarului meu în care am încredere totală.

Încă am contract cu Barcelona, sunt devotat total clubului, sunt la dispoziția echipei și a antrenorului meu. Întotdeauna am dat totul pentru colegii mei, iar acest lucru nu se va schimba acum.

Nu sunt o persoană care întinde capcane și nici nu am obiceiul de a ceda șantajelor. Cu siguranță, dragostea este o variantă a șantajului.

Așa cum știți, sunt dicuții. Îl las pe agentul meu să se ocupe, este teritoriul lui. Locul meu este pe terenul de fotbal, să joc, să împart momente de bucurie cu colegii mei și cu suporterii. Mai presus de orice, trebuie să ne concentrăm la un lucru esențial: să învingem”, este comunicatul oficial emis de Ousmane Dembele.