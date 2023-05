Real Madrid se pregătește intensiv pentru a-i găsi un înlocuitor lui Karim Benzema, care chiar dacă a împlinit în decembrie 2022 35 de ani, e cotat la 35 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, și a câștigat Balonul de Aur.

Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Karim Benzema! Galacticii se luptă cu Bayern și Manchester United pentru semnătura starului

Conform GOAL, care a citat publicația Fichajes, Real Madrid și-l dorește pe Randal Kolo Muani, atacantul de 24 de ani care se află în acest moment la Frankfurt și e apreciat de Transfermarkt la 65 milioane de euro.

De asemenea, aceeași sursă a mai scris că prețul setat de nemți pentru Kolo Muani e de 80 milioane de euro, iar Bayern Munchen și Manchester United sunt celelalte două echipe care se luptă pentru semnătura starului francez.

Cifrele lui Randal Kolo Muani

Produs de US Torcy, Kolo Muani a evoluat în fotbalul profesionist pentru FC Nantes. În 2019 a fost trimis sub formă de împrumut la US Boulogne, iar în 2022 Frankfurt l-a adus liber de contract.

FC Nantes: 87 meciuri jucate, 23 goluri, 16 assist-uri

Frankfurt: 42 meciuri jucate, 21 goluri, 15 assist-uri

FC Nantes B: 40 meciuri jucate, 13 goluri, 4 assist-uri

US Boulogne: 14 meciuri jucate, 3 goluri, 5 assist-uri

Real Madrid, în această stagiune

După 33 de etape disputate în primul eșalon al Spaniei, Real Madrid se află pe locul trei cu 68 de puncte. În consecință, galacticii au înregistrat 21 de victorii, cinci rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.