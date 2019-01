Real a blocat oferta pentru a nu "declansa UN RAZBOI"! Noua tinta a "galacticilor": 150 de milioane pentru noul CR7

Se anunta o vara extrem de intensa pentru Real Madrid pe piata transferurilor.



Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Florentino Perez este presat sa aduca un inlocuitor pe masura pentru Cristiano Ronaldo, iar presedintele Realului a optat pentru Eden Hazard. Jucatorul cotat la 150 de milioane de euro ar putea ajunge la Real in perioada de transferuri din vara chiar daca belgianul mai are contract cu Chelsea pana in 2020.

Potrivit AS, Real Madrid a oprit orice negociere pentru Christian Eriksen pentru "a evita un razboi cu Tottenham". "Galacticii" l-ar fi vrut pe Eriksen pentru a continua traditia transferurilor inceputa cu Bale si continuata cu Modric.

Modric, pe alta parte, ar putea pleca in vara. E dorit in Serie A, la fel ca si Marcelo. Cei doi ar putea ajunge, la pachet, la Juventus.