Reactia lui Setien dupa prima infrangere a Barcelonei sub comanda sa! Ce a spus antrenorul catalanilor

Barcelona a pierdut cu 2-0 in deplasarea de la Valencia.

Catalanii au inregistrat prima infrangere cu Setien pe banca si risca sa piarda prima pozitie in La Liga. Imediat dupa meci, antrenorul spaniol a vorbit despre evolutia jucatorilor sai in deplasarea de la Valencia, recunoscand ca partida a fost una slaba, in special in prima parte.

"E adevarat ca nu am jucat foarte bine, mai ales in prima repriza. Nu am gasit solutii de a ne apropia de poarta adversarilor. Sunt anumite lucruri pe care nu le-am abordat cum trebuie, iar Valencia a reusit sa obtina un avantaj in urma greselilor noastre.

Nu a fost o problema de atitudine, dar am gresit extrem de mult", a spus dezamagit Setien.

Urmatoarea partida pentru Barcelona va fi contra celor de la Levante, echipa aflata pe locul 13 in La Liga.