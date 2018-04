Raspunsul dat de Iniesta scuzelor celor de la France Football! Ce a spus despre ratarea Balonului de Aur: "Oricui ii place sa castige astfel de premii!"

Arsenal - Atletico, azi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Dupa 16 ani si 31 de trofee cu Barcelona (al 32-lea poate veni in acest weekend), Andres Iniesta va pleca la sfarsitul acestei stagiuni. El a fost in 2 randuri pe podium la Balonul de Aur, fiind pe locul 2 in 2010 in spatele coechipierului sau, Lionel Messi. Iniesta a vorbit astazi si despre scuzele primite de la France Football pentru faptul ca nu a castigat Balonul de Aur.

"Chiar nu am nimic de spus despre scuzele celor de la France Football. Nu-i o problema pentru mine ca nu am castigat Balonul de Aur. A fost magic sa fiu prezent acolo alaturi de Leo Messi si Xavi! Perceptia mea despre fotbal si fericirea nu se schimba daca am sau nu Balonul de Aur!



Ma simt mult mai mandru de respectul si dragostea primita din partea colegilor, a intregii lumi si a celor apropiati. Oricui ii place sa castige astfel de premii, dar pe mine nu ma pot face sa-mi schimb parerea sau perceptia despre fotbal" a declarat Andres Iniesta in conferinta de presa de astazi.