Prima reacție a lui Sergio Busquets, după ce s-a spus că s-a înțeles cu Inter Miami, echipa lui David Beckham

Mijlocașul catalan și-ar fi dorit să plece de pe Camp Nou încă din această iarnă, dar s-a lovit de refuzul categoric al lui Xavi, astfel că-și va duce la bun sfârșit contractul.

Busquets este dorit în zona Golfului și în Major League Soccer (MLS), unde s-a zvonit că s-ar fi înțeles deja cu Inter Miami, echipa lui David Beckham. Mijlocașul spune că nu a decis unde va juca și ar urma să ia o decizie cu privire la viitorul său abia în luna februarie.

”Nu, nu am decis încă, sunt multe povești dar nu am semnat nimic și nu m-am înțeles cu niciun club. Mi-ar plăcea să decid în februarie, cu siguranță nu acum”, a spus Busquets.

Sergio Busquets on stories of deal already agreed with Inter Miami for 2023: "No, I've not decided yet - there are lot of stories and similar but I've nothing signed or agreed with any club", tells @ellarguero. ???????????????????? #FCB

"I'd like to decide in February - for sure, not now". pic.twitter.com/34s1BqI7nk