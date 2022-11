Cel mai vechi jucător din lotul Barcelonei vrea să plece de pe Camp Nou în ianuarie! Cum a reacționat Xavi

Despărțirea dintre cele două părți pare imininetă, Busquets primind mai multe oferte din MLS și Arabia Saudită. Se pare că mijlocașul catalan este tentat să plece de pe Camp Nou încă din această iarnă, așa cum a anunțat Barca Universal.

Busquets ar fi înaintat deja către club ideea unei despărțiri încă din luna ianuarie, dar cel care s-a opus a fost Xavi, care vrea să conteze pe mijlocaș până când acestuia îi va expira contractul.

❗️Sergio Busquets suggested to the club the idea of leaving Barça in January, but Xavi ruled out that option as he wants to count on him until June.

— @Luis_F_Rojo pic.twitter.com/hdkFDbCe21