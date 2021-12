Pică înțelegerea dintre Dembele și FC Barcelona? Salariul uriaș cerut de francez pentru a rămâne pe Camp Nou 

Începând din 1 ianuarie 2022, jucătorul francez are posibilitatea de a negocia cu alte cluburi pentru un transfer la un alt club, iar înțelegerea cu catalanii a ajuns într-un punct mort, pentru moment.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Spania, în urma întâlnirii dintre oficialii clubului și reprezentanții jucătorului nu s-a ajuns la un punct comun cu privire la salariul pe care îl dorește fotbalistul francez, 40 de milioane de euro plus 20 de milioane de euro pentru semnarea unui nou contract.

Chiar dacă Dembele și-ar fi exprimat dorința de a rămâne pe Camp Nou, condițiile financiare pe care le-a impus sunt cu mult peste ceea ce poate oferi FC Barcelona în acest moment, iar negocierile vor continua și în aceste zile, cu speranța că se va ajunge la un acord între cele două părți.

Potrivit jurnaliștilor Fabrizio Romano și Gerard Romero, Ousmane Dembele are oferte din Premier League, cu ofertă salarială care ar fi pe placul francezului.

Ousmane Dembélé has been approached by two Premier League clubs to sign as free agent, offering big salary. ❗️ #FCB

His plan was to stay, but he won’t sign a new deal if Barça don't offer him salary he wants - situation now ‘really complicated’.

???? More: https://t.co/SXxC83RpdL