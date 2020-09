OFICIAL | Rakitic s-a despartit de Barcelona dupa 6 ani! Cati bani au incasat catalanii in schimbul sau

Barcelona a emis un comunicat prin care anunta ca Rakitic a fost vandut la Sevilla, clubul de la care catalanii il cumparau in urma cu 6 ani.

Sevilla va plati 1.5 milioane de euro in schimbul croatului, plus alte 9 milioane prin bonusuri.

Catalanii i-au pregatit o ceremonie de despartire si o conferinta de presa, care este programata miercuri, 2 septembrie, de la ora 12:00.

310 meciuri a adunat Rakitic in tricoul Barcelonei, pentru care a reusit sa inscrie 35 de goluri si sa ofere 42 de pase decisive. Patru titluri in La Liga, Champions League, patru Cupe si 3 Supercupe ale Spaniei a cucerit croatul pe Camp Nou.

