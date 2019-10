Nu se mai pot ascunde: Real pregateste cel mai scump transfer din istorie! Mutarea care arunca in aer Europa | FOTO

Se pregateste un transfer "galactic" la Real Madrid.

Jurnalistii de la DailyMirror i-au surprins pe Zinedine Zidane si Paul Pogba discutand in Dubai. Cei doi au profitat de pauza prilejuita de meciurile echipelor nationale si au mers intr-o scurta vacanta in Dubai.

Pogba este accidentat si nu va putea juca nici in derby-ul dintre Manchester United si Liverpool. Intalnirea celor doi francezi a alimentat din nou, de aceasta data si mai puternic, zvonurile conform carora Pogba ar urma sa vina la Real Madrid.



sursa foto: DailyMirror

Real a incercat sa-l aduca pe Pogba si in vara, insa oferta de 105 milioane de euro a madrilenilor a fost refuzata de United. Englezii nu vor sa renunte atat de usor la Pogba, care mai are doi ani de contract plus optiunea de a semna pentru inca un sezon, astfel ca suma pe care Real Madrid trebuie sa o puna la bataie in iarna trebuie sa fie mult mai mare.

Pana in acest moment, Gareth Bale este cel mai scump transfer realizat vreodata de Real. Pentru galez s-au platit 105 milioane de euro, insa Pogba are toate sansele sa doboare acest record si sa devina cel mai scump jucator din istoria clubului.