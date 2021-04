Verdictul medicilor pentru Arlauskis dupa accidentarea din meciul cu Sepsi! Cat trebuie sa stea departe de gazon 

Giedrius Arlauskis a iesit accidentat de pe teren in meciul dintre Sepsi si CFR Cluj.

Din fericire pentru echipa lui Edi Iordanescu, accidentarea portarului nu este atat de grava, insa l-ar putea tine departe de teren pe lituanian pentru cel putin 10 zile.

Potrivit Fanatik, medicii au ajuns la concluzia ca Arlauskis a suferit o leziune fibrilara, urmand a reveni la antrenamente cel mai devreme la inceputul lunii mai.

Este posibil ca goalkeeper-ul sa nu mai prinda niciun meci in acest sezon, in conditiile in care stagiunea se incheie pe 27 mai, cand CFR Cluj o va infrunta pe FCSB.

In absenta lui Arlauskis, Iordanescu va miza pe serviciile lui Balgradean, care a fost trimis intre buturi si in meciul de la Sf. Gheorghe, dupa accidentarea lituanianului.

Pentru CFR Cluj urmeaza duelul cu Universitatea Craiova, programat sambata, de la ora 20:30, in a treia etapa a playoff-ului Ligii 1.