Messi a distrus cel mai mare MIT despre el! Care este adevaratul MOTIV pentru care vomita in timpul meciurilor: "Acum m-am schimbat!"

Messi a dezvaluit care e adevarul!

Una dintre imaginile cu care fanii fotbalului deja se obisnuisera era cu Leo Messi care vomita pe teren. Multe zvonuri si informatii au fost publicate pe seama acestei probleme a lui Messi, presa din Spania speculand ca este vorba de o afectiune numita rinosinuzita cronica.

Aparent insa lucrurile erau mult mai simple. Chiar Messi a dezvaluit adevarul in timpul unei emisiuni numite La Cornisa TV - era vorba doar de stilul nesanatos al lui Messi de a manca!

"Am mancat numai prostii multi ani: ciocolata, bauturi acidulate, de toate. Asta m-a facut sa vomit in timpul meciurilor. Acum am mai multa grija de mine. Mananc peste, carne, salata. Totul este organizat si ingrijit" spune Messi in cadrul interviului pentru La Cornisa TV.