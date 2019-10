Madridul fierbe! Declaratii incredibile facute de fostul presedinte de pe Bernabeu: "In maxim doua luni Perez schimba antrenorul"

Real e in varf in La Liga, dar asta nu este de ajuns pentru un club de top. Lucrurile merg prost in Chamoions League.

Real Madrid a facut un nou pas gresit in UEFA Champions League si o serie de noi speculatii au inceput sa apara legat de viitorul lui Zidane pe banca formatiei alaturi de care a castigat cel mai ravnit trofeu din Europa atat ca jucator cat si ca antrenor.

Ramon Calderon, fostul presedinte de pe Bernabeu face decalratii socante din interiorul echipei.

Calderon a fost fortat sa renunte la functia de conducere din cadrul clubului dupa ce a fost acuzat de catre doi jurnalisti ca a facut lucrurile ilegal.

Cei doi jurnalisti sunt Carlos Carbajosa si Jesus Alcaide lucreaza la Real Madrid find angajati de Perez.



"Florentino nu asculta de nimeni. Singurul om pe care-l respecta in fotbal este Jose Mourinho. El o sa se intoarca in maxim doua luni la Madrid daca lucrurile continua in acest fel", a declarat Calderon pentru El Confidencial.

Calderon a vorbit si despre modul bizar in care s-a realizat un transfer in 2004.