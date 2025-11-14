Tânăra extremă a FC Barcelona este nominalizată pentru golul său împotriva lui Espanol în meciul din 2025, când a marcat cu un şut cu efect din stânga în vinclu.

Declan Rice, la rândul său, a fost nominalizat pentru una dintre cele două lovituri libere directe marcate cu Arsenal împotriva lui Real Madrid în Liga Campionilor.

Printre alte goluri remarcabile se numără: foarfeca argentinianului Santiago Montiel cu Indenpendiente, voleul cu stângul al fostului jucător de la Toulouse şi Dijon, Kévin Rodrigues, sau lovitura acrobatică a brazilianului Alerrandro.

La fel ca Alenjandro Garnacho, care a câştigat premiul în 2024 pentru lovitura sa acrobatică cu Manchester United împotriva lui Everton, câştigătorul va fi desemnat în urma unui vot combinat al suporterilor şi al unui juriu format din legende ale fotbalului. Pasionaţii de fotbal pot vota online pe site-ul FIFA până pe 3 decembrie.

news.ro

