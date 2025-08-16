Piele de găină: moment istoric pentru Sunderland, la revenirea în Premier League după 8 ani. Elvis Presley, „readus la viață”

Fundaşul francez Jules Kounde şi-a prelungit contractul cu echipa de fotbal FC Barcelona până în iunie 2030, a anunţat campioana en titre a Spaniei, citată de AFP.

Jules Kounde are 26 de ani



Kounde (26 ani), care evoluează pe postul de fundaş dreapta, şi-a prelungit astfel cu trei ani înţelegerea sa cu clubul catalan, după un sezon de succes în care a realizat tripla naţională alături de Barca. inclusiv un titlu în Cupa Spaniei, în faţa "eternei rivale" Real Madrid (scor 3-2 după prelungiri), în care a marcat golul victoriei în minutul 116.



Sosit pe Camp Nou în 2022, de la formaţia Sevilla FC, pe postul de apărător central, internaţionalul francez a devenit un element-cheie al echipei catalane, în care evoluează în prezent în banda dreaptă.



În 2024. Kounde a fost cel mai utilizat jucător din lume, cu 70 de meciuri jucate la nivel de club şi selecţionată, înainte de a continua, fără pauză, în anul 2025, adunând peste 100 de meciuri consecutive între noiembrie 2023 şi aprilie 2025.

