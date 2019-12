Griezmann este uluit de ce face Messi cu mingea! "Probabil nu o sa mai vedem pe nimeni ca el." Cuvinte superbe la adresa argentinianului

Antoine Griezmann a semnat cu Barcelona in aceasta vara.

Atacantul francez se considera privilegiat pentru ca are ocazia sa faca cuplu in atacul Barcelonei cu un jucator precum Messi.

Griezmann a avut nevoie de o perioada de acomodare pe Camp Nou, dar in cele din urma s-a adaptat si in ultimele 7 meciuri pentru Barcelona a reusit sa inscrie de 4 ori.

Intr-un interviu acrodat celor de la UEFA, Griezmann a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Leo Messi:

"Altul ca el poate nu il vom mai vedea niciodata sau se va naste in 40 de ani. Trebuie sa ne bucuram de asta, indiferent ca suntem coechipieri, fani sau antrenori, deoarece este uimitor ce poate face cu mingea. E un privilegiu sa-l vezi si sa poti juca alaturi de el", a spus Griezmann.

Messi a castigat in acest an al saselea Balon de Aur. Griezmann a ajuns pe Camp Nou in schimbul a 120 de milioane de euro platite de Barcelona lui Atletico Madrid. In tricoul catalanilor, Griezmann a reusit sa marcheze 8 goluri si 4 pase decisive in toate competitiile.