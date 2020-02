Ce gluma au lansat fanii Barcelonei la adresa lui Dembele.

Ousmane Dembele s-a accidentat pentru a 10-a oara si i-a adus la disperare atat pe fanii Barcelonei cat si pe Quieque Setien, antrenorul catalanilor. Userii s-au amuzat pe seama acestui si au modificat profilul de wikipedia a lui Dembele. In sectiunea in care apare postul pe care joaca Dembele acestia au pus in loc de atacant "hospital bed (pat de spital)".