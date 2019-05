Gestul FABULOS al lui Messi despre care nu s-a stiut nimic pana acum! Ce a facut dupa un meci castigat de Barcelona cu 8-0: "L-am luat in brate cand am vazut!"

Un fost jucator din La Liga dezvaluie un gest impresionant al lui Messi din urma cu cativa ani.

Fabian Vargas, fost jucator la Boca Juniors, AEK Atena, Independiente si Barcelona SC din Ecuador, a dezvaluit intr-un interviu un moment incredibil care a avut loc pe vremea cand evolua pentru Almeria. In 2010, Vargas a fost pe teren intr-un meci castigat categoric de Barcelona cu 8-0.

Vargas s-a dus la Messi inaintea partidei pentru a-i cere o favoare: "Inainte de meci, mai multi prieteni m-au rugat sa obtin un tricou pentru o licitatie care sa ajute victimele din tara noastra dupa inundatiile din acel an. Am profitat ca jucam cu Barcelona si m-am dus la Leo (Messi) inainte de startul partidei si i-am explicat situatia si l-am intrebat daca imi poate da tricoul sau" le-a povestit Vargas celor de la Pais.

Rezultatul final l-a facut insa pe jucator sa uite de rugaminte: "Am iesit de pe teren atat de suparat incat am uitat. Cand am iesit din vestiar el era acolo cu o mica geanta. Imi aduc aminte ca mi-a spus: Uite, astea sunt tricourile pe care am putut sa le strang pentru tine. I-am multumit si l-am imbratisat.



Cand am deschis geanta, in ea nu era doar tricoul lui Messi, ci si ale lui Xavi, Iniesta, Dani Alves, Gerard Pique si Carles Puyol" a povestit Vargas.

Messi e anuntat titular in Liverpool - Barcelona dupa ce a fost menajat in partida de campionat, pierduta de Barcelona cu 2-0.