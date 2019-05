LIVERPOOL - BARCELONA LIVE | Klopp spera la 2 minuni intr-o saptamana! Surpriza COLOSALA: ce atacant va debuta in aceasta seara

08:54

Debut pentru Rhian Brewster



Antrenorul celor de la FC Liverpool, Jurgen Klopp, a anuntat ca atacantul de 19 ani, Rhian Brewster, va debuta in partida cu Barcelona! Campion mondial la Under 17 cu Anglia in urma cu 2 ani, Brewster a lipsit mai bine de un an din cauza unei grave accidentari, astfel ca Jurgen Klopp nu l-a putut promova in acest sezon la echipa mare.



Absentele lui Firmino si Salah fac insa ca Brewster sa fie o solutie pentru partida retur cu Barcelona: "Da, e o sansa mare. Este aproape sigur, garantat. E pregatit. Situatiile sunt mereu in acest fel. Intr-o lume ideala, mereu ai intr-un sezon mai multi jucatori decat cei care pot fi implicati.



Rhian apare acum dupa ce a avut o accidentare grava. Zi dupa zi a devenit mai bun si este intr-o forma de exceptie de 3-4 saptamani, insa si alti jucatori sunt. Sezonul viitor va juca 100% si el stie asta, i-am spus deja. Este bine ca acum intr-o situatie dificila il putem aveam in lot si sa-l trimitem pe teren ca atacant. Cand esti pe banca, reprezinti o optiune pentru a juca" a spus Jurgen Klopp in conferinta de presa.



Cel mai probabil, Brewster va fi doar rezerva in partida cu Barcelona, iar in atac vor juca, alaturi de Mane, Divock Origi si Xherdan Shaqiri.



Liverpool spera in 2 minuni intr-o saptamana - sa intoarca rezultatul din tur de pe terenul Barcelonei, 0-3, iar Manchester City sa se impiedice in weekend in disputa cu Brighton din ultima etapa a sezonului din Premier League.