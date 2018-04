GAFA OFICIALILOR BARCEI la bucuria pentru titlu: "Si eu?" Jucatorul OMIS de pe tricoul de campion. FOTO

Barcelona a castigat titlul 25 pe terenul lui Deportivo.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Jucatorii Barcei s-au impus cu 4-2 pe El Riazor si au sarbatorit pe teren si la vestiar cucerirea matematica a titlului. Barca devine campioana neinvinsa dupa un sezon aproape perfect in La Liga.

Clubul catalan a pregatit tricourile de campion ale jucatorilor, iar pe ele a fost trecuta lista tuturor oamenilor din lotul lui Valverde.

Din lista au lipsit jucatorii plecati iarna trecuta, spre dezamagirea lui Deulofeu, care a postat un mesaj de nemultumire pe Twitter. "E si titlul meu, nu?", a scris el.

Deulofeu a fost cedat de Barca in iarna la Watford. De notat ca de pe tricou au lipsit si numele lui Mascherano si Arda Turan, aflati si ei in toamna in lotul lui Valverde.