"Acolo vrea sa PLECE de la Real!" Cristiano Ronaldo, DECIS sa-l urmeze pe Zidane! Cu ce club vrea sa semneze

Plecarea lui Zidane nu e singura lovitura pentru Real Madrid in aceasta vara.

Inainte ca Zidane sa socheze prin anuntul despartirii de Real Madrid, Cristiano Ronaldo a facut anuntul cel mare chiar pe terenul de la Kiev, dupa finala Champions League castigata contra lui Liverpool. A dat de inteles ca va parasi clubul in aceasta vara.

Toata lumea s-a intrebat unde va ajunge. Fabio Capello spune ca Manchester United e alegerea portughezului.

"Antrenorul care vine trebuie sa reconstruiasca un puzzle cu multe piese desprinse. Cea mai importanta, Cristiano Ronaldo. Portughezul vrea sa se intoarca la Manchester United si sa lucreze din nou cu Mourinho. Cred ca va pleca de la Real pentru a juca din nou in Anglia. Cand? Asta nu stiu", a spus Capello la Sky Sports.

Despre decizia lui Zidane, italianul a comentat: "Stia ca va fi dat afara de Perez daca nu castiga Champions League. A luat decizia potrivita. Distanta de Barcelona a fost abisala in acest sezon in campionat. Eu am fost concediat chiar si dupa ce am castigat titlul. Cred ca decizia a fost luata inainte de finala, cand lucrurile nu mergeau bine si a procedat corect", a spus Capello.

Capello crede ca Guti ii va lua locul lui Zidane. "Cred ca el ar putea fi, Florentino a spus deja ca nu cauta nume mari, a procedat la fel in cazul lui Zidane. Oricum nu este un nume important liber pe piata, poate doar Antonio Conte. Cel mult Sarri. Pochettino cunoaste fotbalul din Spania, ar putea fi alt candidat", a mai spus Capello.