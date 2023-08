Scorul a fost deschis de Robert Lewandowski în minutul 3, însă oaspeții au revenit după dubla lui Skipp, până la pauză.

La conexión Lamine - Ferran ???? pic.twitter.com/MvaAWx8x2e — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2023

Remontada spectaculoasă în repriza a doua

Partea ssecundă le-a aparținut catalanilor care au reușit să marcheze de trei ori, prin Ferran Torres (minutul 81), Ansu Fati (minutul 90), golul victoriei fiind reușit de Abde Ezzalzouli, în minutul 94.

"Am încheiat partida foarte bine, dar nu am jucat la fel de bine precum am făcut-o cu Real Madrid sau cu AC Milan.

Am evoluat împotriva unui adversar puternic, jucătorii care au intrat în a doua parte, au făcut-o foarte bine", a declarat Xavi, după meci.