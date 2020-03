Esecul din EL Clasico le-a pus capac! Oficialii Barcelonei vor sa produca o adevarata REVOLUTIE pe Camp Nou! Ce plan diabolic au pentru perioada de transferuri din vara

Barcelona vrea sa produca o adevarata revolutie la echipa.

Barcelona a pierdut meciul cu Real Madrid din campionat, scor 0-2, dupa golurile marcate de Vinicius si Mariano Diaz si totodata pierdut si fotoliul de lider in La Liga. Dupa acest rezultat si mai ales din cauza faptului ca jocul catalanilor sufera vizibil, oficialii clubului de pe Camp Nou sunt decisi sa aduca 4 jucatori in perioada de transferuri din vara. Planul lor este sa contruiasca echipa in jurul starului argentinian, Leo Messi, conform Sport.es

"Barcelona vrea cu orice pret sa evite greselile din sezonul trecut si vrea sa construiasca o formatie puternica in jurul lui Messi. Clubul site deja ce trebuie sa aduca: cel putin doi fundasi si doi atacanti, unul dintre ei e capabil sa indeplineasca rolul de numar 9, astfel incat sa il inlocuiasca pe Luis Suarez. In functie de oportunitatile care o sa apara pe piata, oficialii clubului se gandesc si la posibilitatea de a aduce un mijlocas", scriu cei de la Sport.es.

#FCB ???????? | El Barça quiere que Messi disfrute y sea competitivo en sus últimos años en el clubhttps://t.co/kVWZhV5l90 — Diario SPORT (@sport) March 3, 2020

Tweet Barcelona Leo Messi la liga Citeste si: Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!