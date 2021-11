Dezastru pentru Barcelona! Catalanii vor putea conta doar pe Luuk de Jong în atac! Cât va lipsi Kun Aguero 

Meciul cu Alaves, 1-1, din a 11-a etapă din La Liga, a fost prima partidă pe care Kun Aguero (33 ani) a bifat-o titular în tricoul Barcelonei. Însă starul argentinian a rezistat doar 41 de minute pe teren. Acesta a acuzat dureri respiratorii și a fost dus direct la spital pentru investigații amănunțite.

Iar clubul catalan a emis un comunicat oficial în care precizează că Aguero va fi supus unui tratament, fiind indisponibil trei luni.

„Sergio Aguero a fost supus unui proces diagnostic și terapeutic de către Dr. Josep Brugada. El este indisponibil pentru următoarele trei luni, timp în care va fi evaluată eficacitatea tratamentului pentru a-i determina procesul de recuperare”, este comunicatul oficial emis de Barcelona.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4